16:55 17.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве снова отравились дети

В Киеве в детском лагере "Пуща-Водица" отравились трое детей-участников танцевального кружка.

В Киеве снова отравились дети

Они прибыли туда на оздоровление. Также пострадали двое взрослых, которые их сопровождали.

Об этом говорится на сайте Obozrevatel.

Ухудшение самочувствия дети заметили только через два дня проживания в лагере. Отмечается, что все трое пострадавших детей проживали в одной комнате.

Двух из них доставили в киевскую детскую больницу, где их осмотрели и выписали в тот же день. Третьего ребенка, по настоянию родителей, после осмотра врачами скорой помощи забрали домой.

Окончательную причину отравления так и не назвали.

Как сообщал "УРА-Информ", в селе Дружба Радивиловского района Ровенской области после свадьбы в больницу попали 13 человек. Врачи установили диагноз у всех пищевую токсикоинфекцию и сальмонеллеоз. У пяти среди госпитализированных состояние средней тяжести, у остальных - легкое. Угрозы жизни пациентов нет.


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