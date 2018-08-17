12:58 17.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичной стройке задержали 40 человек с оружием - ФОТО

Правоохранители Киева стали свидетелями конфликта вокруг строительства в Дарницком районе, задержав около 40 молодых людей с оружием.

На столичной стройке задержали 40 человек с оружием - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, во время патрулирования столичные копы заметили в районе Осокорков около 80 мужчин спортивной внешности с щитами, резиновыми палками, ножами и оружием.

Как только на место происшествия прибыли бойцы спецназа, наряды патрульных и личный состав территориального управления полиции, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.

На месте инцидента было обнаружено щиты, резиновые дубинки и даже оружие. В данное время, все хулиганы доставлены в управление полиции для проведения тщательной проверки и предоставления объяснений относительно причин их сбора в указанном месте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"столкновение произошло из-за того, что адвокаты пытались не пропустить в зал суда бесплатного защитника, тода как правоохранителям приказали обеспечить доступ адвоката и разблокировать вход.


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