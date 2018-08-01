В Киеве за три дня шаурмой отравились 70 человек

При этом среди пострадавших десять 10 детей. Как сообщает в среду, 1 августа, пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, по состоянию на сегодняшний день в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией.

Она связана с употреблением шаурмы. 28 случаев зарегистрированы после употребления шаурмы, приобретенной в МАФ (автоприцеп "Купава") на станции метро "Дарница", 25 - из-за шаурмы и сосисок в лаваше с майонезом, купленных в МАФ возле кафе "Речной порт" (Почтовая площадь), 11 - в результате употребления шаурмы, приобретенной в МАФ возле супермаркета VARUS на Оболонском проспекте, еще один случай – шаурма в киоске на станции метро "Лесная".

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве проверили все указанные точки продажи шаурмы. В результате проверки МАФы возле станции метро "Дарница" и возле супермаркета VARUS закрыты, МАФ возле кафе "Речной порт" на Почтовой площади Киева отсутствует, - указали в службе.

В связи с указанными случаями направило письма в районные управления Национальной полиции для принятия соответствующих мер реагирования, а также главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко относительно создания комиссии, которая должна обследовать места торговли шаурмой и запретить реализацию этого продукта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром сообщалось, что в Киеве госпитализировали в больницы около 50 человек с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы.