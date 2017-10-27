В Киеве без отопления остаются 234 жилых дома - ФОТО

По данным ведомства, в теплосетях были обнаружены около 400 повреждений, в связи с чем не во всех жилых домах удалось начать отопительный сезон согласно графику.

Во время развертывания системы централизованного отопления было обнаружено 396 аварийных повреждений теплосетей, сегодня 82 из них находятся в работе.

В Киевэнерго добавили, что ремонтные работы в теплосистемах оперативно ведутся и за прошедшие сутки были ликвидированы 96 аварийных повреждений.

Напомним, отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", 23-го октября в Одессе стартовал отопительный сезон. Согласно данным – прежде всего отопления, а также горячая вода будут поданы в школы и детсады, а также в больницы. Известно, что весь город к отоплению будет подключен не за день – это займет некоторое время.