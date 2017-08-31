Столичный таксист сбил насмерть мотоциклиста - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист. Как сообщают очевидцы, мотоцикл двигался в направлении города Обухов.

Внезапно со второстепенной дороги выехал таксист на Chevrolet Aveo. Он пытался повернуть влево в направлении центра города, однако не справился и перегородил дорогу байкеру.

После столкновения мотоцикл остался лежать на асфальте, а автомобиль продолжил движение, пересек дорогу и вылетел в кювет.

В итоге 38-летний мотоциклист получил травмы, от которых скончался до приезда врачей "скорой помощи". Водитель Chevrolet также получил резаные раны головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушибы. Его доставили в больницу. Пассажирка такси серьезно не пострадала.

По неподтвержденным данным, в аварии погиб сотрудник полиции охраны. Сейчас правоохранители устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 30 августа, в Киеве на проспекте Бажана по неизвестным причинам прямо на ходу загорелась машина. В результате инцидента машина сгорела полностью, а водитель сбежал с места просветления. К счастью никто из людей не пострадал.