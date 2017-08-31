На Майдане расскажут о передозировке наркотиками

Данная акция планируется в связи со Всемирным днем информирования про передозировку наркотиками. Такие сведения распространили организаторы. Таким образом – второго сентября на Майдане с 12-ти до 16-ти вечера будет проходить акция, призванная проинформировать граждан о передозировке наркотиками.

В День информирования о передозировке активисты, а также все наркозависимые люди и их семьи, правозащитники почтят память умерших от передозировки и привлекут внимание к проблеме доступа граждан к налоксону.

Как сообщал УРА-Информ, столичный полицейский "крышевал" банду наркодилеров.