18:24 31.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Майдане расскажут о передозировке наркотиками

В столице второго сентября состоится акция "Оставьте шанс на жизнь!".

На Майдане расскажут о передозировке наркотиками

Данная акция планируется в связи со Всемирным днем информирования про передозировку наркотиками. Такие сведения распространили организаторы. Таким образом – второго сентября на Майдане с 12-ти до 16-ти вечера будет проходить акция, призванная проинформировать граждан о передозировке наркотиками.

В День информирования о передозировке активисты, а также все наркозависимые люди и их семьи, правозащитники почтят память умерших от передозировки и привлекут внимание к проблеме доступа граждан к налоксону.

Как сообщал УРА-Информ, столичный полицейский "крышевал"  банду наркодилеров.


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