17:41 28.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на территории школы обнаружен труп

На территории одной из столичных школ был обнаружен труп мужчины.

В столице на территории школы обнаружен труп

Так, на теле были выявлены ножевые ранения. Такие сведения распространила пресс-секретарь ГУ Нацполиции столицы. Согласно ее словам – 28-гго августа на территории столичной школы – на стадионе – обнаружили тело человека, на котором виднелись ножевые ранения. Личность мужчины пока что не установлена.

По ее словам, правоохранители на данный момент продолжают разыскивать свидетелей данного события – с целью раскрытия преступления. По факту инцидента уже открыто производство.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее труп мужчины был обнаружен в парке "Дубки" – в мае 2017-го года.


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