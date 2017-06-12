В столице поменяют схемы движения троллейбусов №11, 12 и 43

В частности, с самого утра и до 15-ти часов дня будет изменена схема передвижения троллейбусов номер 11, а также 12 и 43. От Демеевской и до метро "Выставочный центр" их передвижение будет закрыто, так как здесь сегодня проводятся работы по ремонту – передал "Киевпастранс".

На этот период будет организовано передвижение согласно такой схеме - маршрута № 12 – от Смолича до "Выставочного центра, а также от вокзала до Лыбидской. Для 11-го маршрута будет схема – от Нацмузея архитектуры также до "Выставочного центра". Кроме того – поменяют схему передвижения 56-го автобуса.

Как сообщал УРА-Информ, в городе планировали поменять схему движения 44-го троллейбуса.