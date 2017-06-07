На Троещине дворник обнаружила гранату

Указанный боеприпас вскоре был изъят, и его уже доставили для исследования экспертами. Эту информацию передали сегодня в пресс-службе столичной полиции. Согласно переданным данным – граната в пакете лежала прямо около одного из балконов жилого дома. Дворник убирала мусор и заметила его, вскоре вызвав на место правоохранителей.

По факту уже открыли производство, которое предполагает лишение свободы сроком до семи лет.

Как сообщал УРА-Информ, 46-летний мужчина на Киевщине предпринял попытку убить сестру, бросив в ее дом гранату.