17:59 07.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Троещине дворник обнаружила гранату

На столичном просп. Маяковского дворник недавно случайно обнаружила пакет, в котором находилась граната.

На Троещине дворник обнаружила гранату

Указанный боеприпас вскоре был изъят, и его уже доставили для исследования экспертами. Эту информацию передали сегодня в пресс-службе столичной полиции. Согласно переданным данным – граната в пакете лежала прямо около одного из балконов жилого дома. Дворник убирала мусор и заметила его, вскоре вызвав на место правоохранителей.

По факту уже открыли производство, которое предполагает лишение свободы сроком до семи лет.

Как сообщал УРА-Информ, 46-летний мужчина на Киевщине предпринял попытку убить сестру, бросив в ее дом гранату.


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