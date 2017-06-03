20:07 03.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице стартовал семейный фестиваль

В столице третьего, а также четвертого июня будет проходить семейный фестиваль.

В столице стартовал семейный фестиваль

Название данного мероприятия - "Все вместе - за свою семью!" – отметили в КГГА. Согласно сообщению – в рамках мероприятия будет открыта так называемая "Локация семейного сервиса", где будет представлен целый ряд развлечений специально для детей, в том числе конкурсы с призами.

Также для всех, кто посетит мероприятие, устроят обучение, к примеру, проведут добрачную подготовку, поведают о темпераментах разных полов, о жизни во время беременности, о решении кризисов в семье и о многом другом.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в городе был проведен фестиваль под названием Французская весна.


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