В Киеве откроют локацию для браков под открытым небом

С завтрашнего дня в столице возле Дарницкого отдела государственной регистрации актов гражданского состояния будет начато реконструкцию локации бракосочетание. Так, в скором временем можно будет провести торжественную государственную регистрацию брака на открытом воздухе.
Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
Как отмечается, в мероприятии примут участие руководство Дарницкого районного в городе Киеве государственной администраци.
Кроме того, присоединиться к открытию смогут министр юстиции Украины - Павел Петренко и начальникк Главного территориального управления юстиции в городе Киеве - Станислав Куценко.
При этом министр юстиции Украины лично высадит первые деревья в основанном Скверы "Влюбленных" и торжественно зарегистрирует первый брак.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном Владимирском спуске планируется на какое-то время ограничить перемещение авто.