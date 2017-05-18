13:25 18.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве откроют локацию для браков под открытым небом

С завтрашнего дня в столице возле Дарницкого отдела государственной регистрации актов гражданского состояния будет начато реконструкцию локации бракосочетание. Так, в скором временем можно будет провести торжественную государственную регистрацию брака на открытом воздухе.

В Киеве откроют локацию для браков под открытым небом

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отмечается, в мероприятии примут участие руководство Дарницкого районного в городе Киеве государственной администраци.

Кроме того, присоединиться к открытию смогут министр юстиции Украины - Павел Петренко и начальникк Главного территориального управления юстиции в городе Киеве - Станислав Куценко. 

При этом министр юстиции Украины лично высадит первые деревья в основанном Скверы "Влюбленных" и торжественно зарегистрирует первый брак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном Владимирском спуске планируется на какое-то время ограничить перемещение авто.


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