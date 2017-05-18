В Киеве откроют локацию для браков под открытым небом

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отмечается, в мероприятии примут участие руководство Дарницкого районного в городе Киеве государственной администраци.

Кроме того, присоединиться к открытию смогут министр юстиции Украины - Павел Петренко и начальникк Главного территориального управления юстиции в городе Киеве - Станислав Куценко.

При этом министр юстиции Украины лично высадит первые деревья в основанном Скверы "Влюбленных" и торжественно зарегистрирует первый брак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном Владимирском спуске планируется на какое-то время ограничить перемещение авто.