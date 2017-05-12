Кличко обещает в следующем году установить в Киеве тысячу подземных мусорных контейнеров

Они будут предназначены для твердых бытовых отходов. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал столичный городской голова Виталий Кличко.

По его словам, на сегодняшний день уже устанавливаются 50 таких контейнеров. До конца нынешнего года планируется установить, в общей сложности, еще 300 контейнеров.

Затем места под новые контейнеры будут обустраиваться в центре города. А в следующем году почти тысячу таких подземных мусорных баков будут размещено почти по всему городу.

Каждый из них будет вмещать до пяти кубических метров отходов, - пояснил Кличко, добавив, что мусорные баки, которые сейчас, понемногу уходят в прошлое.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Червонограде Львовская область будет построен мусоросжигательный завод. Его строительство займется Китайская компания Grand blue.