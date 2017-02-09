В Киеве семья грабила квартиры

Попались в руки правоохранителей они недавно.

В одной из квартир по улице Ревуцкого они взломали замки, вынесли электронику и драгоценности. Сообщение о краже от пострадавшего поступило в дежурную часть столичной полиции приблизительно в 17:45. Заявитель признался, что ушел на работу, а по возвращению увидел сломанные замки. Зайдя в жилище, хозяин не досчитался двух айпадов, ноутбука, сережек, а также двух колец.

К месту события прибыли полицейские, они провели необходимое расследование, а его итогам вычислили грабителей. Ими оказались трое граждан Луганщины, среди них 33-летний и 31-летний братья, а также их 31-летний друг.

Во время обыска были найдены похищенные вещи. Братья заявили, что они «ничего не делали», однако кто виновен на самом деле решит следствие.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве обокрали квартиру известного художника.