14:08 26.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице авто сбило студента "КПИ"

В Киеве на просп. Победы авто марки "Дэу" насмерть сбило 24 летнего учащегося КПИ.

В столице авто сбило студента

Студент перебегал дорогу в неположенном месте – сообщает dtp.kiev.ua Как сказано в сообщении, смерть молодого человека наступила мгновенно. Изуродованное тело его зацепилось за заднее стекло автомобиля и еще полчаса висело на авто.

Известно также, что погибший как раз перед смертью был в ночном клубе, был зафиксирован запах алкоголя. Три дня назад мужчина также получил права - сказано в сообщении. На месте на данный момент работает оперативно-следственная группа, а также патруль полиции.

Как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области нацгвардеец погиб в результате ДТП.


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