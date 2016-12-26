В столице авто сбило студента "КПИ"

Студент перебегал дорогу в неположенном месте – сообщает dtp.kiev.ua Как сказано в сообщении, смерть молодого человека наступила мгновенно. Изуродованное тело его зацепилось за заднее стекло автомобиля и еще полчаса висело на авто.

Известно также, что погибший как раз перед смертью был в ночном клубе, был зафиксирован запах алкоголя. Три дня назад мужчина также получил права - сказано в сообщении. На месте на данный момент работает оперативно-следственная группа, а также патруль полиции.

Как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области нацгвардеец погиб в результате ДТП.