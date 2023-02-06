Здоровье

Как очистить печень от токсинов: врачи назвали 2 проверенных рецепта

Родион Власов

Из-за неправильного питания или пристрастия к алкогольным напиткам наш «фильтр» организма может страдать, но благодаря определенным продуктам его работа восстанавливается.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Рецепт №1 – огурец и сельдерей

Нужно размельчить 1 огурец и 1 корень сельдерея, а затем добавить 300 мл воды. Пить необходимо в течение дня, идеально подходит для разгрузочных дней.

Рецепт №2 – яблочно-свекольный сок

Нужно приготовить свежевыжатый сок из 1 свеклы, 2 яблок и 4 стеблей сельдерея. Принимать по 1 ст.л 2 раза в день за полчаса до еды.

Когда наступает эффект?

Врачи утверждают, что реакция у человека индивидуальна. В среднем за 1-3 дня можно почувствовать облегчение. Однако рекомендуется, прежде всего, консультация со своим лечащим врачом, чтобы избежать аллергических реакций и прочих проблем.

Напомним, рецепт с луковицей от головной боли: врачи сказали, как приготовить простое лекарство самому.

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