Придется отодвинуться – Арестович признался, какой размен на фронте может готовиться

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

В самом начале Арестович отметил, что ВСУ могут потерять часть Донбасского направления. Однако, по его словам, у ВСУ могут начаться успехи на южном направлении.

«По моей оценки, они готовятся к такому размену. Мы немного теряем Донецка, а также Луганска, ведь 200 000 мы не попросту устанем останавливать. Безусловно, придется отодвинуться. Мы это осознаем. Вопрос лишь в том, на какое расстояние придется отодвинуться», – сказал Арестович.

Затем он добавил, что при таком раскладе можно будет пробить южный фронт на территории Запорожской и Херсонской областей.

«Имеем размен на размен. Мы, а также США надеются на то, что размен состоится в нашу пользу, а затем сможем зайти с силовых переговорных позиций», – заключил Арестович.

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