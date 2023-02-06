Здоровье

Рецепт с луковицей от головной боли: врачи сказали, как приготовить простое лекарство самому

Родион Власов

Специалисты утверждают, что лук хорош не только в качестве профилактики ОРВИ и других простудных заболеваний, но и в ряде проблем со здоровьем.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Блог о здоровье», передает «УРА-Информ».

От чего помогает рецепт:

  • судороги в ногах;
  • ежедневные головные боли;
  • подкожные кровоизлияния в районе стоп и икроножных мышц, в результате чего ноги до колен были красно-синего цвета;
  • незначительно снизилось кровяное давление.

Рецепт и применение

Отвар готовится очень просто: горсть шелухи залить стаканом воды, прокипятить 5-10 минут и остудить до приятной температуры. Пить нужно по 2 раза в день около 2 недель. Затем уже можно заметить эффект.

Как сообщалось временем ранее, простой рецепт для укрепления сердца: врачи сказали, что нужно есть на голодный желудок.

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