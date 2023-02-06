Фото дня со Славянска – ВСУ показали, какие послания жители оставляют для военных РФ

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Об этой информации сообщил телеграм-канал военных «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Фото дня со Славянска Донецкой области. С такими людьми Украины не сумеет победить ни один враг», – коротко написали военные, приложив тематический кадр.

Как оказалось, неизвестный гражданин в начале обратился к военнослужащим Украины. Их просят брать все то, что необходимо, но при условии соблюдения порядка. В конце же было написано, что Донбасс – это Украина. Тем не менее, военным России были, мягко сказать, не так рады:

«П***рам с РФ – горите в аду, мрази е**ие!», – коротко написал неизвестный в конце.

Как сообщалось временем ранее, Путин дал обещание Зеленскому: экс-премьер Израиля сказал, в чем оно заключается.