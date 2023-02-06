Общество

Фото дня со Славянска – ВСУ показали, какие послания жители оставляют для военных РФ

Родион Власов

Как известно, на территории Донецкой области бои продолжаются до сих пор, но местные жители продолжают поддерживать Вооруженные силы Украины, несмотря на все имеющиеся сложности.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал военных «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».  

«Фото дня со Славянска Донецкой области. С такими людьми Украины не сумеет победить ни один враг», – коротко написали военные, приложив тематический кадр.

Как оказалось, неизвестный гражданин в начале обратился к военнослужащим Украины. Их просят брать все то, что необходимо, но при условии соблюдения порядка. В конце же было написано, что Донбасс – это Украина. Тем не менее, военным России были, мягко сказать, не так рады:

«П***рам с РФ – горите в аду, мрази е**ие!», – коротко написал неизвестный в конце.

Как сообщалось временем ранее, Путин дал обещание Зеленскому: экс-премьер Израиля сказал, в чем оно заключается.

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