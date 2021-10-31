Украина занимает второе место в мире от COVID смертности

Украина вышла в мировые лидеры по суточной смертности от COVID-19

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Об этой информации сообщил Korrespondent,передает Ura-inform.

Первое место, а мировом анти рейтинге по количеству летальных исходов от коронавируса занимает Российская Федерация. Украина следует сразу за Россией и занимает второе место в мировой статистике по количеству суточной смертности от ковида.

Это свидетельствует из данных, предоставляемым сервисом — Worldometers.

Сообщается, что только за пятницу, двадцать девятого октября в Украине от осложнений коронавируной инфекции умер пятьсот сорок один человек.

Наибольший показатель только у РФ — 1160 умерших.

Всего накануне во всём мире от ковида скончалось 5973 человек

Из данных, предоставленных Министерством здравоохранения Украины, за сутки тридцатого октября, в субботу было зафиксировано ещё 17400 случаев заражения коронавирусом. Из них 1108 случаев среди детей, 178 медицинских работников. В медицинские учреждения были доставлены 5 663 человека, умерли-336 человек.

За прошедшие сутки наиболее всего подтверждённые случаи выявлены в таких областях: Харьковская-1934, Одесская-1521, Сумская-1176, Житомирская- 1166 и Днепропетровская-2280 .

Общее число случаев коронавируса в Украине уже превышает 2,9 миллиона.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский обратился к украинскому населению: к чему призывает Глава государства.