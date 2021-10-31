Культура

Нина Матвиенко сделала неожиданное признание, почему не живёт с мужем после 50 лет брака

Известная певица призналась, что не живёт с мужем Петром Гончаром уже долгое время. Так же сообщила Матвиенко, что это она инициировала их расставание, попросив супруга её бросить.

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Об этой информации сообщил Today, передает Ura-inform.

На данный момент народная артистка со своей дочерью Антониной, зятем Арсеном Мирзояном и внуками проживают в квартире, которая находится в Киеве. А муж переехал жить на загородную дачу в Киевской области.

Нина Матвиенко называет несколько причин, которые послужили расставанию пары.

«Мной было сделано предложению моему мужу, чтобы он меня бросил. Ведь он полагал что у него ещё есть своя собственная жизнь, которую он выбрал. Всё это происходило тихо, без скандалов. Я понимала, что в доме от него уже не было никакого толку. И тогда я ему сказала: « Можешь говорить людям что это я плохая или то что захочешь»,-поведала артистка.

Второй причиной, со слов Матвиенко, послужила безответственность её супруга касательного финансового благополучия семьи. Ей приходилось всю жизнь самой  обеспечивать и детей и мужа, так как жили они все только на её заработную плату.

Ещё артистка сделала признание, что до сих пор таит обиду на мужа, которую запомнит на всю жизнь:

«Однажды, дети заболели, а мне необходимо было идти на концерт идеологов. Я уже вышла, а супруг меня догнал и сказал: «Я не буду сидеть с ними». И так как я не попала на тот концерт, я шестнадцать лет была невыездной за рубеж»,-рассказала Матвиенко.

Напомним, ранее сообщалось, В Украине песня про Бандеру стала популярнее нового хита Моргенштерна.

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