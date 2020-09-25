Зашёл ВКонтакте-сел в тюрьму: у Авакова предостерегли украинцев от нарушения закона

Замминистра уточнил, что соблюдение законодательства полностью лежит на пользователях Сети. Люди должны отдавать себе отчет в том, что они нарушают действующее законодательство. Также Гончаров добавил, что украинские сотрудники совместно с коллегами из других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к социальной сети.

Вопрос окончательной блокирования ВК на территории украинского государства также является вопросом полного взаимодействия с партнерами из-за границы относительно площадок, которые занимаются распространением данного приложения (Google Play и App Store).

"Надеемся, что мы совместными усилиями сможем реализовать нормы законодательства относительно такого контента на территории Украины", - добавил он.

Как стало известно ранее, 16 мая, бывший президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников".