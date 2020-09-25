Поправки в закон РФ: TikTok удалил около 250 видео о ЛГБТ по требованию российских властей

Администрация популярного видеосервиса TikTok удалила около 250 видео, по требованиям российских властей, которые касались ЛГБТ-сообщества, так как они нарушают закон РФ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNBC.
Стоит отметить, что удалениеВВ видео с ЛГБТ контентом подтвердил о видеосвязи директор по связям с государственными органами власти в Европе Тео Бертрам.ВВ
Бертрам также отметил, что из соцсети были удалены не только те видео, о которых просило правительство РФ. Он отметил, что с 1 января по 30 июля TikTok удалил примерно полтысячи видео по требованиям сотрудников правоохранительных органов а также правительств разных государств.
Большая доля удаленных видео, все же, пришлась на запросы от России, которая известна своим негативным отношением к ЛГБТ-сообществу.
"Российский закон ужасен... но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем", — сказал Бертрам.
Ранее сообщалсоь, что действующий глава РФ Владимир Путин был выдвинут на Нобелевскую премию мира 2021.
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