12:22 30.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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МОЗ назвало единственный способ, как уберечься от коронавируса

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине продолжает ухудшиться. Только за последние сутки был зафиксирован новый суточный рекорд по количеству новых случав заражения.

МОЗ назвало единственный способ, как уберечься от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на сегодняшней пресс-конференции выразил обеспокоенность антирекордным количеством случаев коронавируса за последние сутки. Он отметил, что единственным способом уберечься от коронавирусной инфекции является четкое соблюдение правил карантина, установленных в Украине.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Вирус передается только одним способом. Поэтому существует единственный способ, как можно от него защититься – это маска, социальная дистанция, антисептик. Другого нет ни в Украине, ни в мире", – заявил министр здравоохранения Украины.

Также он добавил, что никакие ограничительные меры не будут эффективными, если их не будут соблюдать обычные граждане.

Напомним, что за последние сутки было зафиксировано 1197 новых случаев заражения COVID-19. Это новый суточный рекорд. При этом предыдущий рекорд, который был установлен еще 26 июня, когда за сутки было выявлено 1109 новых случаев.


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