09:08 30.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: установлен новый суточный рекорд

Похоже, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине только ухудшается. За последние сутки был установлен новый рекорд по количеству новых пациентов за 24 часа.

Коронавирус в Украине: установлен новый суточный рекорд

По состоянию на утро 30 июля в стране в общей сложности зафиксировано 68 794 случая заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки было выявлено 1197 новых случаев заражения COVID-19. Предыдущий рекорд был установлен еще 26 июня, когда за сутки было выявлено 1109 новых случаев. При этом 25 июля было зафиксировано 1106 новых заболеваний.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в городе Киеве, там за последние 24 часа 199 человек заразилось опасным вирусом. На втором месте Львовская область, там 131 новый случай заражения.

За последние 24 часа 23 человека умерли от COVID-19. В общей сложности в стране с начала пандемии зафиксировано 1 673 летальных случая.

37 394 человека уже сумело победить болезнь в Украине, в тоже время 29 727 человек продолжает борьбу с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос в три раза за месяц.


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