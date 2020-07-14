Две опасные болезни уже осенью: Ляшко предупредил украинцев

Многие эксперты отмечали, что вторая волна коронавирусной инфекции должна начаться осенью, однако похоже, что на данный момент в многих странах мира уже она началась. Однако никто точно не может сказать продолжение ли это первой волны или это ужа вторая.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко ответил на вопрос журналиста о том, какие стоит ждать сценарии распространения коронавирусной инфекции осенью.
"Это новая инфекция, и делать прогнозы достаточно сложно. Многие эксперты предполагали, что COVID-19 будет иметь сезонность, однако сейчас это не явно выражено, особенно в странах Восточной Европы", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
Также Виктор Ляшко рассказал, что делать украинцам осенью, ведь кроме коронавирусной инфекции может добавить сезонный вирус гриппа, который как раз набирает обороты в эту пору года.
"Уже сейчас мы призываем прививаться от гриппа и прорабатываем варианты бесплатной вакцинации людей, входящих в группу риска (медики, работники полиции), для того, чтобы предупредить сочетание двух опасных болезней", - отметил Ляшко.
Напомним, что в Украине намерены продлить карантин еще на минимум две недели.