11:38 14.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Две опасные болезни уже осенью: Ляшко предупредил украинцев

Многие эксперты отмечали, что вторая волна коронавирусной инфекции должна начаться осенью, однако похоже, что на данный момент в многих странах мира уже она началась. Однако никто точно не может сказать продолжение ли это первой волны или это ужа вторая.

Две опасные болезни уже осенью: Ляшко предупредил украинцев

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко ответил на вопрос журналиста о том, какие стоит ждать сценарии распространения коронавирусной инфекции осенью.

"Это новая инфекция, и делать прогнозы достаточно сложно. Многие эксперты предполагали, что COVID-19 будет иметь сезонность, однако сейчас это не явно выражено, особенно в странах Восточной Европы", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также Виктор Ляшко рассказал, что делать украинцам осенью, ведь кроме коронавирусной инфекции может добавить сезонный вирус гриппа, который как раз набирает обороты в эту пору года.

"Уже сейчас мы призываем прививаться от гриппа и прорабатываем варианты бесплатной вакцинации людей, входящих в группу риска (медики, работники полиции), для того, чтобы предупредить сочетание двух опасных болезней", - отметил Ляшко.

Напомним, что в Украине намерены продлить карантин еще на минимум две недели.


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