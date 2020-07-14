Две опасные болезни уже осенью: Ляшко предупредил украинцев

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко ответил на вопрос журналиста о том, какие стоит ждать сценарии распространения коронавирусной инфекции осенью.

"Это новая инфекция, и делать прогнозы достаточно сложно. Многие эксперты предполагали, что COVID-19 будет иметь сезонность, однако сейчас это не явно выражено, особенно в странах Восточной Европы", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также Виктор Ляшко рассказал, что делать украинцам осенью, ведь кроме коронавирусной инфекции может добавить сезонный вирус гриппа, который как раз набирает обороты в эту пору года.

"Уже сейчас мы призываем прививаться от гриппа и прорабатываем варианты бесплатной вакцинации людей, входящих в группу риска (медики, работники полиции), для того, чтобы предупредить сочетание двух опасных болезней", - отметил Ляшко.

Напомним, что в Украине намерены продлить карантин еще на минимум две недели.