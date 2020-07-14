10:31 14.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сколько в Украине еще будет действовать карантин: названа новая дата

Похоже, что карантин, который действует в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, в очередной раз продлят. На данный момент ограничения действуют до 31 июля.

Сколько в Украине еще будет действовать карантин: названа новая дата

Высокопоставленный источник в Министерстве здравоохранения Украины сообщил, что скорее всего, карантин в Украине сова продлят. На данынй момент рассматриваются несколько версий.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", – рассказал источник.

Отмечается, что на данный момент во всех областях эффективно работают соблюдения социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

Если ситуация в отдельных регионах будут ухудшаться, то в первую очередь будут закрываться стадионы спортивные залы.

На данный момент в Министерстве здравоохранения рассматривают вариант продления карантина на две недели.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 55 000 случаев заражения коронавирусом.


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