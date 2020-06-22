Почему заболеваемость на коронавирус в Украине не идет на спад - врач назвал причину

Врач-эпидеимолог Людмила Мухарская поделилась своим мнением по поводу того, почему в последние пару недель количество новых случаев заражения так значительно увеличилось.

"Почему ситуация так долго продолжается? Потому что далеко не все соблюдают требования, прописанные МОЗ. Это касается не только обычных граждан, но и владельцев заведений, которым разрешено работать с соблюдением определенных требований. Многие заведения их не выполняют. Это касается и транспорта, и заведений общественного питания, и другие", - цитирует врача УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Людмила Мухарская отметила, что если государство будет более тщательно проверять и контролировать ситуацию с нарушением карантина, а сами украинцы будут более ответственно относиться к противоэпидемиологическим правилам, то ситуация с распространением COVID-19 будет улучшаться.

Также врач-эпидеимолог, что введение карантина во время первых случаев заболеваемости было правильным решением со стороны властей.

Ранее мы отмечали, что в Украине по последним данным более 37 000 подтвержденных случаев коронавируса.