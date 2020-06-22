Коронавирус в Украине: более 37 000 случаев заражения, данные за 22 июня

По состоянию на утро 22 июня общее число инфекций в нашей стране перевалило за показатель 37 000. В общей сложности с начала пандемии в Украине выявлено 37 241 случай COVID-19. Суточный показатель остается весьма высоким 681, это меньше, чем антирекорд более 900, однако стоит отметить, что в выходные дни количество всегда падает, ведь украинцы меньше обращаются к врачам в такие дни.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

За последние сутки умерло десять человек. Больше всего – в закарпатской области, трое человек. В общей сложности с начала пандемии в Украине зафиксировано 1012 летальных случаев.

За последние 24 часа только 133 человека победило болезнь. В общей сложности в Украине таких 16 642. На данный момент официально в стране болеет 19 587 человек, что на 538 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Львовской области – 200. В Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской. Донецкой и Луганской областях новых случаев зафиксировано не было.

Ранее появился шокирующий прогноз ученых касательно COVID-19.