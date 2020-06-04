В Украину массово завозят технический картофель: безопасно ли его есть

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова рассказала всю правду о техническом картофеле. Она отметила, что такой картофель абсолютно съедобный.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Технический картофель на самом деле – это просто картофель. Он классный, он хороший. Мало того, внешне он выглядит безупречно. И он не теряет свой внешний вид при несоблюдении правил хранения. Например, если мы будем хранить картофель в комнатных условиях, без холодильника 2-3 месяца, он потеряет свой тургор (упругость), начнутся ростовые процессы. А с техническим картофелем после нескольких месяцев хранения на кухне ничего не случится", - отметила эксперт.

Она также отметила, что такой картофель идеально подходит для жарки, при этом он не разваривается. Именно это имеется в виду, когда говорят, что он не подходит на борщ или для пюре.

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