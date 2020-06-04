09:40 04.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244984:labazovych

В Украину массово завозят технический картофель: безопасно ли его есть

В Украину начали массово свозить технический картофель из европейских стран. В СМИ появилась информацию, что он не пригоден для пюре и приготовления супов, при этом годится он только производства чипсов.

В Украину массово завозят технический картофель: безопасно ли его есть

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова рассказала всю правду о техническом картофеле. Она отметила, что такой картофель абсолютно съедобный.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Технический картофель на самом деле – это просто картофель. Он классный, он хороший. Мало того, внешне он выглядит безупречно. И он не теряет свой внешний вид при несоблюдении правил хранения. Например, если мы будем хранить картофель в комнатных условиях, без холодильника 2-3 месяца, он потеряет свой тургор (упругость), начнутся ростовые процессы. А с техническим картофелем после нескольких месяцев хранения на кухне ничего не случится", - отметила эксперт.

Она также отметила, что такой картофель идеально подходит для жарки, при этом он не разваривается. Именно это имеется в виду, когда говорят, что он не подходит на борщ или для пюре.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова подорожают продукты. В 


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус в Украине: ситуация ухудшается, почти 600 новых случаев за сутки Стоматолог и зуботехник – в чем разница 7 практичных советов по выбору спортивной одежды Обзор FirstCasino
Проишествия
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив