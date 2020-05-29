И снова плохие новости: какие продукты в Украине подорожают

По мнению эксперта цены, на продукты пойдут в верх, однако это не произойдет в один момент. Конечно, на цены повлияет пандемия коронавирусной инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"В ближайшее время, я думаю, цены не пойдут вверх. Более того, мы с вами сейчас будем получать большое поступление на рынки товаров украинского производства с открытого грунта, и это даст возможность стабилизировать цены. Я думаю, повышение пойдет с октября, как традиционно происходит", - отметил эксперт.

Также он добавил, что по данным Международной организации продовольствия и ООН в конце года будет дефицит продовольствия. Это повлияет на мировые цены на продукты. Так как Украина живет фактически по европейских ценах, избежать повышения цен в Украине не удастся.

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