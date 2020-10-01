14:29 01.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что не поделили "слуги": коллега Тищенко бросилась обзывать нардепа

Народный депутат из фракции "Слуга народа" в четверг, первого октября, Марьяна Безуглая в партийном чате назвала Николая Тищенка, который является ее коллегой, назвала бандитом из девяностых. Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на источники в партии, передает УРА-Информ.

Что не поделили

Однопартийка оскорбила Тищенко после вечернего эфира, который прошел в среду, 30 сентября на телеканале "Наш". Там Безуглая раскритиковала действия политика Тищенко. Также она добавила, что считает информацию о назначении "слуги" фейком, который был распространен им же.

"Никакого отношения Коля к ТКГ не имеет вообще. Ни сейчас, ни в будущем. Поведение Коли вызывает как минимум критику и неприятие в большинстве нашей команды. Поведение в целом - этика решений, поведение как спикера, поведение в киевской команде и т.д", ‒ заявила она.

На просторах интернета появились снимки экрана, опубликованные журналистами.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" Никита Потураев выступил со скандальным заявлением в адресс Российской Федерации, нардеп предложил украинцам называть Россию Московией.


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