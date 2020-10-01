В "Слуге народа" предложили переименовать Россию

Он отметил, что только от украинского народа и их восприятия зависит, как называть РФ. Ведь Французы называют Германию Алеманией, а украинцы- Нимеччиной, в то время как россияне говорят "Германия". Он отметил, что немцев не обижают разные вариации произношений, так почему ж РФ не называть Москоией.

Журналисты отметили, что такое заявление может оскорбить нацию, ведь устои поменялись и история осталась далеко в прошлом.

"Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя, а до того назывались Московское царство или Московия? Карты же не врут, документы не врут. И в украинских документах, в документах Княжества Литовского их так называли — и они не обижались" - заявил "слуга" в ответ журналистам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский весьма быстро отреагировал на скандальные заявления первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина.

ВВ