13:50 01.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246818:Nataly

В "Слуге народа" предложили переименовать Россию

"Слуга народа" Никита Потураев выступил со скандальным заявление в адресс Российской Федерации, нардеп предложил украинцам называть Россию Московией. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на слова чиновника произнесенные на телеканале Украина 24.

В

Он отметил, что только от украинского народа и их восприятия зависит, как называть РФ. Ведь Французы называют Германию Алеманией, а украинцы- Нимеччиной, в то время как россияне говорят "Германия". Он отметил, что немцев не обижают разные вариации произношений, так почему ж РФ не называть Москоией.

Журналисты отметили, что такое заявление может оскорбить нацию, ведь устои поменялись и история осталась далеко в прошлом.

"Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя, а до того назывались Московское царство или Московия? Карты же не врут, документы не врут. И в украинских документах, в документах Княжества Литовского их так называли — и они не обижались" - заявил "слуга" в ответ журналистам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский весьма быстро отреагировал на скандальные заявления первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина.

ВВ 


Поделиться

Читайте также:
 
Умер "Берлинский пациент": он первый кто победил ВИЧ В ВОЗ заявляют, что в Украине будет до 9000 новых случаев COVID-19 каждый день: сейчас рекорд 4000 Болгария меняет правила для украинцев: теперь туда будет труднее попасть Турция уже два месяца занижает данные об эпидемии коронавируса в стране: делают это специально
Проишествия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив