В "Слуге народа" предложили переименовать Россию

"Слуга народа" Никита Потураев выступил со скандальным заявление в адресс Российской Федерации, нардеп предложил украинцам называть Россию Московией. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на слова чиновника произнесенные на телеканале Украина 24.
Он отметил, что только от украинского народа и их восприятия зависит, как называть РФ. Ведь Французы называют Германию Алеманией, а украинцы- Нимеччиной, в то время как россияне говорят "Германия". Он отметил, что немцев не обижают разные вариации произношений, так почему ж РФ не называть Москоией.
Журналисты отметили, что такое заявление может оскорбить нацию, ведь устои поменялись и история осталась далеко в прошлом.
"Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя, а до того назывались Московское царство или Московия? Карты же не врут, документы не врут. И в украинских документах, в документах Княжества Литовского их так называли — и они не обижались" - заявил "слуга" в ответ журналистам.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский весьма быстро отреагировал на скандальные заявления первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина.
ВВ
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг