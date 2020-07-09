В России прокомментировали скандальный "разговор" Порошенко и Путина

Отметим, на записях слышно, как, предположительно Порошенко и Путин общаются, они шутят и разговаривают в весьма приятной форме. Речь идет о разговоре, который состоялся 30 апреля 2015 года, а это через два месяца после трагедии в Дебальцево.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу того, действительно ли был такой разговор между Путиным и Порошенко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - сказал Песков, когда его спросили о достоверности этого разговора.

Напомним, что ранее этот "разговор" прокомментировали в партии пятого президента Украины. В "Европейской Солидарности" назвали аудиозапись фейком и фальсификацией и считают, что эти пленки частью спецоперации московской агентуры с навязывания российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине.