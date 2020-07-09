У Порошенко прокомментировали скандальный "разговор" с Путиным

Отметим, что по словам Деркача, на записях слышно, как, предположительно Порошенко и Владимир Путин общаются, они шутят и разговаривают в весьма приятной форме.В По словам народного депутата, речь идет о разговоре, который состоялся 30 апреля 2015 года, а это через два месяца после трагедии в Дебальцево.

Пресс-службу "Европейской Солидарности" назвала аудиозапись фейком и фальсификацией.

Об э том пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске"до "убийства Петром Порошенко родного брата". "Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии", - отмечает пресс-служба партии.

В "Европейской Солидарности" считают, что эти пленки, а также недавние слова генерального прокурора Ирины Венедиктовой частью спецоперации московской агентуры с навязывания российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине.