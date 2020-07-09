Пленки Деркача: Порошенко провел приятный разговор с Путиным после Дебальцево - "Жму руку, обнимаю"

Народный депутат Украины Андрей Деркач обнаружил очередные записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко. На этот раз, якобы речь о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
По словам народного депутата, речь идет о разговоре, который состоялся 30 апреля 2015 года, а это через два месяца после трагедии в Дебальцево. На записях слышно предположительно голоса Путина И Порошенко.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
На записи, слышно, как два человек обсуждают Минские переговоры, шутят и поздравляют с будущим Международным днем труда:
Порошенко: Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем.
Путин: Официально называется он у нас – Праздник весны и труда, вот как.
Порошенко: Вот так вот. Романтично.
Также предположительно Путин и Порошенко обсуждают экономическую ситуацию на Донбассе и рейтинги.
На завершение оба мужчины очень лестно попрощались один с одним.
Порошенко: Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое.
Путин: Обнимаю. До свидания, давайте.
Ранее мы публиковали записи Деркача, на которых предварительно Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.