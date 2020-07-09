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Пленки Деркача: Порошенко провел приятный разговор с Путиным после Дебальцево - "Жму руку, обнимаю"

Народный депутат Украины Андрей Деркач обнаружил очередные записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко. На этот раз, якобы речь о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Пленки Деркача: Порошенко провел приятный разговор с Путиным после Дебальцево -

По словам народного депутата, речь идет о разговоре, который состоялся 30 апреля 2015 года, а это через два месяца после трагедии в Дебальцево. На записях слышно предположительно голоса Путина И Порошенко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

На записи, слышно, как два человек обсуждают Минские переговоры, шутят и поздравляют с будущим Международным днем труда:

Порошенко: Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем.

Путин: Официально называется он у нас – Праздник весны и труда, вот как.

Порошенко: Вот так вот. Романтично.

Также предположительно Путин и Порошенко обсуждают экономическую ситуацию на Донбассе и рейтинги.

На завершение оба мужчины очень лестно попрощались один с одним.

Порошенко: Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое.

Путин: Обнимаю. До свидания, давайте.

Ранее мы публиковали записи Деркача, на которых предварительно Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.


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