Когда лидеры "Нормандской четверки" снова встретятся: названа дата

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может пройти в Берлине уже в августе этого года. Однако для ее проведения нужно решить ряд вопросов, в частности реализации договоренностей, которые были достигнуты в Париже в прошлом году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Встреча политических лидеров четырех стран "Нормандского формата" должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж". Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу", - заявил Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.В

Он также добавил, что не идеализирует российскую сторону в процессе переговоров, но четко понимает, когда просто тянет время, а когда все-таки хочет чего-то добиться.

Ранее мы сообщали, что в Украине не исключают нападения Российской Федерации со стороны Крыма.