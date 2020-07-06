Коронавирус в Украине: количество новых случаев падает, данные за 6 июля

Так за последние 24 часа было зафиксировано 543 новых случая заражения. Это самый низкий показатель за последнее время. Однако стоит отметить, что в выходные всегда показатели ниже, чем в обычные дни, это связано с работой лабораторий и обращению больных к врачам. В общей сложности с начала пандемии в Украине зафиксировано более 49 000 положительных тестов на COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

Больше всего новых случаев было зафиксировано снова во Львовской области. Там 104 человека сдало положительный тест на COVID-19. Следом идут Ровненская область (82) и город Киев (59). Сразу в пяти областях - Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской и Луганской – новых случаев не было зафиксировано.

За последние сутки сумело победить болезнь 327 пациентов, в общей сложности этот показатель - 21 703. В стране более коронавирусом сейчас 26 078 человек, что на 203 больше, чем днем ранее.

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