14:35 21.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244804:labazovych

У "Слуг Народа" есть вопросы к Степанову: что произошло

У депутатов от фракции "Слуга Народа" есть вопросы к работе министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

У

Александр Качура из президентской фракции рассказал о вопросах, который он намерен поставить главе МОЗ. Он отметил, что в первую очередь есть вопросы по поводу закупок Министерством здравоохранения Украины.

"У меня есть несколько вопросов по закупкам, ведь сейчас появляется в сети Интернет и мне вчера коллеги из других фракций и активисты передавали информацию о некоторых отдельных закупках, которые сейчас осуществляет Минздрав", - цитирует Народного депутата УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Он добавил, что уже готовит депутатское обращение по этому поводу.

"Не может быть никаких сомнений в объективности закупок у отечественных производителей средств индивидуальной защиты", - добавил Александр Качура.

Также он отметил, что есть вопросы по поводу запуска общественного транспорта в Украине, ведь есть различные модели выхода из карантина. Его интересует вопрос полного запуска транспортной системы в Украине.

Ранее мы сообщали, что в Украине в период с 22 мая по 22 июня будет действовать адаптивный карантин.


Поделиться

Читайте также:
 
Коттеджи в Киевской области: нюансы выбора Известный актер и рестлер умер на глазах своего 10-летнего сына: что произошло Чем грозит снятие карантинных мер в Украине - ответ эксперта Сколько денег Украина потеряла из-за карантина: шокирующие цифры
Проишествия
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив