У "Слуг Народа" есть вопросы к Степанову: что произошло

Александр Качура из президентской фракции рассказал о вопросах, который он намерен поставить главе МОЗ. Он отметил, что в первую очередь есть вопросы по поводу закупок Министерством здравоохранения Украины.

"У меня есть несколько вопросов по закупкам, ведь сейчас появляется в сети Интернет и мне вчера коллеги из других фракций и активисты передавали информацию о некоторых отдельных закупках, которые сейчас осуществляет Минздрав", - цитирует Народного депутата УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Он добавил, что уже готовит депутатское обращение по этому поводу.

"Не может быть никаких сомнений в объективности закупок у отечественных производителей средств индивидуальной защиты", - добавил Александр Качура.

Также он отметил, что есть вопросы по поводу запуска общественного транспорта в Украине, ведь есть различные модели выхода из карантина. Его интересует вопрос полного запуска транспортной системы в Украине.

Ранее мы сообщали, что в Украине в период с 22 мая по 22 июня будет действовать адаптивный карантин.