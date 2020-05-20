15:07 20.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине вводят адаптивный карантин: что нужно знать

Сегодня, 20 мая, проходит очередное заседание Кабинета министров. Среди прочего, Правительство рассматривает также вопросы по поводу карантинных мер.

В Украине вводят адаптивный карантин: что нужно знать

Министра здравоохранения Максим Степанов предложил с 22 мая по 22 июня в Украине ввести адаптивный карантин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах, это так называемый адаптивный карантин", - сказал министр здравоохранения.

Такое решение было единогласно поддержано членами Кабинета министров. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "завтра это постановление нужно опубликовать", а до конца дня постановление должны быть доработано.

Таким образом, уже с 22 мая в Украине возобновит работу городской и пригородный транспорт, а также заработают отели, но без ресторанов и баров, а также не будут работать бассейны.

В тоже время с 25 мая снова должны открыться детские садики и заработает метрополитен.

Ранее мы сообщали, что не во всех регионах начнется второй этап выхода страны из карантина. Под вопросом несколько регионов на западе Украины.


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