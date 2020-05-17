Шокирующее заявление "слуги народа" - что себе массово покупали депутаты во время пандемии коронавируса

Он рассказал, что во время пандемии коронавирусной инфекции некоторые его коллеги по Парламенту и даже с президентской партии покупали себе аппараты искусственной вентиляции легких, которые устанавливали у себя дома.

"Надеюсь, что все граждане будут чувствовать себя, как и народные депутаты. У нас все вылечились. Как-то удается, может повезло, ни для кого не секрет, что много есть состоятельных депутатов. Вы знаете, у нас есть такие депутаты, даже из нашей фракции, которые себе оборудование искусственной вентиляции легких покупали домой", - цитирует Качуру Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

На уточняющий вопрос журналиста по поводу того, кто именно покупал такие аппараты Александр Качура не ответил, однако добавил, что это было сто %, однако фамилий он не будет называть.

Напомним, что аппараты искусственной вентиляции легких начали массово закупать украинские больницы после начала пандемии, ведь только они могут помочь пациентам в критических ситуациях побороть болезнь.

Ранее мы сообщали, что по последним данным в Украине зафиксировано более 18 000 случаев коронавирусной инфекции.