20:31 17.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шокирующее заявление "слуги народа" - что себе массово покупали депутаты во время пандемии коронавируса

Весьма неожиданное заявление сделал народный депутат от партии "Слуга Народа" Александр Качура.

Шокирующее заявление

Он рассказал, что во время пандемии коронавирусной инфекции некоторые его коллеги по Парламенту и даже с президентской партии покупали себе аппараты искусственной вентиляции легких, которые устанавливали у себя дома.

"Надеюсь, что все граждане будут чувствовать себя, как и народные депутаты. У нас все вылечились. Как-то удается, может повезло, ни для кого не секрет, что много есть состоятельных депутатов. Вы знаете, у нас есть такие депутаты, даже из нашей фракции, которые себе оборудование искусственной вентиляции легких покупали домой", - цитирует Качуру Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

На уточняющий вопрос журналиста по поводу того, кто именно покупал такие аппараты Александр Качура не ответил, однако добавил, что это было сто %, однако фамилий он не будет называть.

Напомним, что аппараты искусственной вентиляции легких начали массово закупать украинские больницы после начала пандемии, ведь только они могут помочь пациентам в критических ситуациях побороть болезнь.

Ранее мы сообщали, что по последним данным в Украине зафиксировано более 18 000 случаев коронавирусной инфекции.


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