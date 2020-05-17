12:04 17.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 18 000

Продолжает увеличиваться количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине. За последние сутки было зафиксировано более 400 случаев.

Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 18 000

Так по состоянию на утро 17 мая в Украине уже более 18 000 подтвержденных случаев COVID-19. В общей сложности в стране 18 291 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа было зафиксировано 433 новых случаев. 210 пациентов за последние сутки победило болезнь. С начала эпидемии 4 906 человек выздоровели.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Также за последние сутки 17 пациентов с COVID-19 умерло. В общей сложности от болезни уже умерло 514 человек. В Всего с начала пандемии в Украине было сделано 227 801 тестов на коронавирусную инфекцию.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев продолжает оставаться Черновицкая область. Там зарегистрировано 2694 случая заражения. 608 человек в регионе уже победили болезнь.

На второй строчке город Киев. В столице 2280 подтвержденных случаев. 224 пациента уже сумели победить вирус.

Ранее мы сообщали, что Италия снимает очередные ограничения. Уже в ближайшее время будут открыты границы.


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