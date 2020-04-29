Громкое назначение в Кабмине: кто получил должность

Правительство приняло решение назначить главой Налоговой Алексея Любченко. Он не новое лицо в этой сфере. Ранее Любченко работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в период с 2009 по 2011 год работал заместителем главы Налоговой.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Напомним, что несколько дней назад были уволены на внеочередном заседании Правительства в отставку были отправлены глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и глава Налоговой службы Сергей Верланов. Кабинет министров остался недоволен работой Нефедова и Верланова на своих должностях.

27 апреля стало известно, что исполняющим обязанностей главы Государственной налоговой службы был назначен Михаил Титарчук.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров также приняли решение начиная с 11 мая ввести в стране так называемый адаптивный карантин. Это значит, что Украина будет выходить из карантина, но жесткие меры могут вводить в тех регионах, где будут вспышки коронавирусной инфекции.