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Кто теперь будет руководить Таможней и Налоговой: стали известны имена

Стало известно, кто теперь будет руководить Государственной таможенной службой и Государственной налоговой службой. При этом только на временной основе.

Кто теперь будет руководить Таможней и Налоговой: стали известны имена

Министров Финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что исполняющим обязанностей главы Государственной таможенной службыВ назначен Игорь Муратов, Государственной налоговой службы - Михаил Титарчук.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Правительства.

"Исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. В ближайшие дни будут назначены новые руководителей этих двух ведомств", -В отметил Марченко.

Напомним, что несколько дней назад были уволены на внеочередном заседании Правительства в отставку были отправлены глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и глава Налоговой службы Сергей Верланов.

Кабинет министров остался недоволен работой Нефедова и Верланова на своих должностях.


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