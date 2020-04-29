В мае в Украине введут адаптивный карантин: что нужно знать

Премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщали, что после 11 мая в Украине будет введен так называемый адаптивный карантин. Он означает, что карантинные меры можно будет усиливать в отдельных регионах страны, где будет вспышка коронавируса, а не по всей территории страны.

"Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая", - цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на hromadske.

Глава Правительства также отметил, что введение такого карантина поддержали члены Совета по экономическому развитию. При этом он отметил, что ослабления могут начаться только с 11 мая и только если ситуация с COVID-19 не будет ухудшаться.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров также позволил открыть продовольственные рынки по всей Украине, но там должны придерживается карантинные мер. В