12:40 21.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стали известны требования террориста, который захватил автобус в Луцке

Появились предполагаемые требование террориста, который захватил автобус с пассажирами в центре Луцка.

Стали известны требования террориста, который захватил автобус в Луцке

Мужчина, который является предполагаемым террористом, час назад, опубликовал свои требования в социальной сети "Вконтакте".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"...Государство всегда было и есть первый террорист. Со мной много людей, автоматическое оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города. Все взорвутся, если не будет следующего: главы судов - КСУ, ВС - Высшего Совета правосудия, генпрокурор, министр юстиции, директор кримиально-исполнительной службы, премьер, глава Верховной Рады, министр обороны, глава СБУ, главы церквей: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевченко, Ахмен Тамис, протестантской, римско-католической, а также: Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук, -В  все выкладывают в соцсети на свои страницы и в YouTube видеообращения с текстом: "Я, ФИО, должность, я террорист в законе". Президент Зеленский публикует видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Еще: моя смерть взрывам не помеха. Итак: правда из уст 24-х спасет жизни сотен...", - сказано в сообщении.

На данный момент сообщается, что в автобусе находится около 20 заложников. На месте происшествия работают все службы полиции.

Ранее на захват заложников отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.


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