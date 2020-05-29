13:48 29.05.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Цены на электроэнергию все-таки изменятся: Кабмин обманул украинцев

Несмотря на все заверения Кабинета министров о том, что в этом году цена на электроэнергию для украинцев не изменится, похоже Правительство все-таки имеет другие планы.

Цены на электроэнергию все-таки изменятся: Кабмин обманул украинцев

В инициативах Кабинета министров для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса значится весьма интересный пункт - пересмотр тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленности и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии", - отмечается в плане правительства.

Также среди запланированных инициатив значится: урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии, урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA и сам пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению.

Ранее исполняющий обязанности главы Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сокращение производства атомной электроэнергии не приведет к повышению цены на электричество для обычных пользователей.


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