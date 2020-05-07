14:09 07.05.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Что будет с ценами на электроэнергию в Украине: важная информация

В последнее время появилось много информации по поводу сокращения производства электроэнергии украинскими атомными электростанциями.

Что будет с ценами на электроэнергию в Украине: важная информация

Исполняющий обязанности главы Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сокращение производства атомной электроэнергии не приведет к повышению цены на электричество для обычных пользователей. При этом он добавил, что благодаря этому уменьшится избыток электроэнергии, которой никому не нужно. Такую энергию со временем выкупают другие электростанции однако уже по сниженным тарифам.

"Энергоатом получает за избыточно произведенные объемы рыночную цену "минус" 45%, то есть цену с большим дисконтом. Разница остается, например, тепловым станциям, как доход от услуг по балансировке", - цитирует Кудрицкого Ура-Информ со ссылкой на hromadske.ua.

Он отметил, что новый баланс позволит компании выработать и реализовать всю электроэнергию, которую в состоянии купить потребители по рыночной цене. Он также добавил, что из-за профицита на рынке, в том числе, накопились огромные долги.

Ранее мы сообщали, что цены на бензин и дизель в Украине должны упасть.


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