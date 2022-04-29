Общество

Польша отправила в Украину более 200 постсоветских танков Т-72

Важная помощь от наших соседей.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий несколько дней назад подтвердил, что Польша направляет в Украину танки для борьбы с российским вторжением. Речь идет о постсоветских машинах Т-72.

Всего на украинско-российский фронт отправится более 200 таких танков с боекомплектом. Польские военные хвалят это решение правительства. Они подчеркивают, что польские танки значительно усилят наступательный потенциал украинской армии, пишет УРА-Информ со ссылкой на Onet.

Сегодня Агентство информационного радио сообщило, что Польша согласилась передать украинской армии более 200 постсоветских танков Т-72. Большинство из них уже в Украине.

– Очень хорошо, что наше правительство приняло такое решение. Украина, готовящаяся к наступлению, сейчас очень нуждается в этих танках и боеприпасах, говорит генерал Вальдемар Скшипчак, танкист, бывший командующий сухопутными войсками.

Генерал Мирослав Ружанский, бывший главнокомандующий вооруженными силами. – Уже несколько недель постулирую ответить на просьбу Президента Владимира Зеленского поддержать Украину боевыми системами, которые позволят ей не только защищаться, но и переходить к наступательным действиям. Мы должны хотеть, чтобы Украина не только защищалась, но и выиграла эту войну. Задача наибольшего поражения русской армии отвечает интересам всех нас.

Ранее мы сообщали, что гаубицы из США уже в Украине.

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