Гаубицы из США уже в Украине: и это только начало

Очередная партия оружия от американцев.

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США уже поставили Украине более половины из обещанных 90 155-мм гаубиц. Оружие уже там, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее аналогичную артиллерийскую технику предоставила Канада, а в среду Австралия объявила, что также отправит гаубицы, пишет УРА-Информ.

Министерство обороны США опубликовало фотографии погрузки 155-мм буксируемых гаубиц M777 морской пехоты США, направлявшихся в Украину, на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Марч в Риверсайде ВВС США в Калифорнии.

Украина вступила в новую фазу перехода своих вооруженных сил на вооружение и стандарты НАТО, заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал поставки оружия Украине «историческим прорывом».

– Сначала нам достались гаубицы, но это только начало, мы получим гораздо больше. Это исторический момент, это прорыв, – сказал министр на встрече с главами МИД западных стран.

«У России уже есть ослабленные вооруженные силы, и она является ослабленным государством после войны с соседней Украиной», — заявил Джон Кирби.

– Это более слабая армия. На данный момент они являются более слабым государством и повторно изолируются, сказал Кирби. – Мы хотим, чтобы Россия в будущем не могла угрожать своим соседям, – добавил он.

Ранее мы сообщали, что Вашингтон может передавать оружие Украине в течение 72 часов после запроса Киева.