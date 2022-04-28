Гаубицы из США уже в Украине: и это только начало

Очередная партия оружия от американцев.
США уже поставили Украине более половины из обещанных 90 155-мм гаубиц. Оружие уже там, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Ранее аналогичную артиллерийскую технику предоставила Канада, а в среду Австралия объявила, что также отправит гаубицы, пишет УРА-Информ.
Министерство обороны США опубликовало фотографии погрузки 155-мм буксируемых гаубиц M777 морской пехоты США, направлявшихся в Украину, на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Марч в Риверсайде ВВС США в Калифорнии.
Украина вступила в новую фазу перехода своих вооруженных сил на вооружение и стандарты НАТО, заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал поставки оружия Украине «историческим прорывом».
– Сначала нам достались гаубицы, но это только начало, мы получим гораздо больше. Это исторический момент, это прорыв, – сказал министр на встрече с главами МИД западных стран.
«У России уже есть ослабленные вооруженные силы, и она является ослабленным государством после войны с соседней Украиной», — заявил Джон Кирби.
– Это более слабая армия. На данный момент они являются более слабым государством и повторно изолируются, сказал Кирби. – Мы хотим, чтобы Россия в будущем не могла угрожать своим соседям, – добавил он.
Ранее мы сообщали, что Вашингтон может передавать оружие Украине в течение 72 часов после запроса Киева.
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