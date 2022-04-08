Шмыгаль рассказал есть ли проблемы у военных после обстрела нефтебаз

рф продолжает обстреливать украинские нефтебазы.

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После того, как россия начала обстреливать ракетами нефтебазы в Украине многие задались вопросом о том хватит ли горючего для украинских военных, которые защищают страну от российских оккупантов.

На этот вопрос ответил премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью в эфире информационного телемарафона. Он рассказал, что потребности военнослужащих в горючем полностью удовлетворены. В тоже время проблемы могут возникнуть у обычных украинцев, так как существуют большие проблемы с логистикой, пишет УРА-Информ.

“Мы понимаем, что дефицит горючего в стране существует и будет существовать. У нас война, у нас ограничены логистические возможности по ввозу горючего. Но мы понимаем, как распределять горючее так, чтобы его имели в первую очередь военные, и чтобы граждане тоже, несмотря на дефицит и внешние сложности”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что главной задачей государства является обеспечить горючим военных, а дальше – посевную.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты ударили по вокзалу в Краматорске.